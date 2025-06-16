İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan: Nükleer enerjiye sahip olma hakkımız var

İsrail ile artan gerilim sonrası konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah üretme hedefi olmadığını belirterek, nükleer enerji ve araştırma hakkının korunacağını vurguladı.

İsrail'in 'İran'a nükleer programını hedef aldığı' iddiasıyla 13 Haziran tarihinde başlattığı saldırılar, İran'ın da misilleme saldırılarıyla devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran'ın nükleer silah geliştirme niyetinde olmadığını" söyledi.

IRNA'ya konuşan Pezeşkiyan, "Nükleer silah geliştirme niyetimiz yok ancak nükleer enerji ve araştırma hakkımız var, kimse bunu elimizden alamaz. Ne savaş istiyorduk, ne de savaşı biz başlattık" ifadelerini kullandı.