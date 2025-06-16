İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan: Nükleer enerjiye sahip olma hakkımız var
İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah geliştirme gibi bir niyeti olmadığını ancak nükleer enerji ve araştırma hakkından da vazgeçmeyeceklerini söyledi.
İsrail ile artan gerilim sonrası konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah üretme hedefi olmadığını belirterek, nükleer enerji ve araştırma hakkının korunacağını vurguladı.
İsrail'in 'İran'a nükleer programını hedef aldığı' iddiasıyla 13 Haziran tarihinde başlattığı saldırılar, İran'ın da misilleme saldırılarıyla devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran'ın nükleer silah geliştirme niyetinde olmadığını" söyledi.
IRNA'ya konuşan Pezeşkiyan, "Nükleer silah geliştirme niyetimiz yok ancak nükleer enerji ve araştırma hakkımız var, kimse bunu elimizden alamaz. Ne savaş istiyorduk, ne de savaşı biz başlattık" ifadelerini kullandı.