İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan öldü mü, yaşıyor mu? Pezeşkiyan nerede?

Dünyanın gözü ABD, İsrail- İran savaşında... Savaşın 2. gününde saldırılar devam ediyor. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybederken yeni liderin kim olacağı merak ediliyor. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yaşayıp yaşamadığı da araştırılıyor.

Pezeşkiyan öldü mü, yaşıyor mu?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaşıyor. Pezeşkiyan son yaptığı yazılı açıklamada "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak. Bu büyük suçun faillerini ve emrini verenleri yaptıklarına pişman edeceğiz. Bu yüksek rütbeli liderin saf kanı, gürleyen bir pınar gibi akacak ve Amerikan-Siyonist baskısının ve suçlarının kökünü kurutacaktır" dedi.