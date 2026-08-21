İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ile savaş sona ermeli

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İran'ın ISNA haber ajansına göre, Tahran'da İslam Tabipler Birliği’nin Genel Kurulu’nda konuşan Pezeşkiyan, ABD ile savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, savaşın devamının kaçınılmaz bir hedef olmadığını, ülkenin gücünü ve kazanımlarını koruyarak savaşın sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Savaş bir noktada sona ermeli. Bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, bunun ülkenin olası saldırılar karşısında geri adım atacağı anlamına gelmediğini savundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Zorbalık karşısında hiçbir şekilde başımızı eğmeyeceğiz. Son nefesimize kadar karşılarında duracağız ve onlara ezici bir karşılık vereceğiz." diye konuştu.

Mutakabakat İran açısından "onurlu ve değerli"

Pezeşkiyan, ABD ile Pakistan aracılığında 17 Haziran'da imzalanan ancak taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanmayan mutabakatın, İran açısından "onurlu ve değerli" olduğunu söyledi.

Mutabakatın, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nde "birlik ve dayanışma" içerisinde onaylandığını aktaran İran Cumhurbaşkanı konuşmasında "Bu anlaşmada teslimiyet anlamına gelen tek bir madde bile bulamazlar. Tüm yükümlülükler karşı tarafa ait." ifadelerine yer verdi.

Pezeşkiyan ayrıca, savaş ve müzakere süreçlerinin birbirinin alternatifi olmadığını vurgulayarak, Hazreti Ali’nin barış konusundaki yaklaşımına atıfta bulunarak yapılan anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasının önemli bölümünde "birlik" mesajı veren Pezeşkiyan, "Birlikte olursak güçlüyüz, ayrılık olursa yok oluruz." değerlendirmesinde bulundu.