İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Afganistan ve Pakistan dostluk yolunu seçecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Afganistan ile Pakistan arasında günlerdir süren sınır çatışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tahran’da düzenlenen bir toplantıda konuşan Pezeşkiyan, iki Müslüman ülke arasındaki çatışmalardan “derin endişe duyduklarını” belirtti.

“İslam düşmanlarının komplolarının sonucu”

İslam ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların “İslam düşmanlarının ve uluslararası siyonizmin komplolarının sonucu” olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, “Bu iki kardeş, Müslüman ve komşu ülke arasında yaşanan olaylar, İran dahil tüm bölge ülkelerinde kaygıya yol açmıştır.” dedi.

“Tüm imkanlarımızı kullanacağız”

Pezeşkiyan, Kur’an-ı Kerim’deki “Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanmayın” ilkesine atıf yaparak, “İki dost ve komşu ülke arasındaki gerginliği azaltmak, diyaloğu genişletmek ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek için tüm imkanlarımızı kullanacağız.” ifadelerini kullandı.

“Bölgenin çatışmaya değil, barışa ihtiyacı var”

Bölgenin her zamankinden daha fazla barışa ve işbirliğine ihtiyaç duyduğunu belirten İran lideri, “Afganistan ve Pakistan’ın sağduyu ve bilgelikle, karşılıklı anlayış yolunu izleyeceklerinden ve bir kez daha dostluk yolunu seçeceklerinden eminiz.” dedi.

Pakistan-Afganistan sınırında tansiyon yüksek

9 Ekim’den bu yana Afganistan ve Pakistan sınırında yaşanan çatışmalar, iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırdı.

Afganistan yönetimi, Paktiya vilayetinde çıkan çatışmalarda 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını öne sürerken, Pakistan ordusu bu iddiaları reddetti ve 23 askerinin hayatını kaybettiğini, 29’unun yaralandığını açıkladı.

Pakistan, ayrıca Afganistan yönetimiyle bağlantılı 200’den fazla “teröristin” etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Afganistan tarafı ise çatışmalarda 9 Afgan askerinin öldüğünü, son günlerde yeniden alevlenen saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çatışmaların ardından Katar ve Suudi Arabistan’ın arabuluculuğuyla ateşkes görüşmeleri yapılmış, son olarak Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın talebi üzerine 48 saatlik ateşkes konusunda mutabakat sağlandığını açıklamıştı.