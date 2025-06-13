İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek

İsrail sabah saatlerinde İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon başlatırken, ülkenin üst düzey isimleri ve bazı bilim adamları saldırılarda hayatını kaybetti.

Saldırılara misliyle karşılık verileceğini bildiren İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ulusa sesleniş konuşmasında verilecek cevabın "meşru ve güçlü" olacağını belirterek, "İran'ın meşru ve güçlü yanıtı, İsrail'i yaptığı aptalca eylem için pişman edecek" dedi.

Pezeşkiyan, "Tüm uluslararası yükümlülüklere aykırı olan bu vahşice eylem, varlığını işgal, saldırganlık ve bebek öldürme üzerine kuran gayri meşru Siyonist rejimin suçlu doğasını teyit etmektedir" dedi.

Ayrıca İranlılara liderlerine güvenmeleri ve onların yanında yer almaları çağrısında bulundu.

'Böyle vahşi bir rejimle ancak güç diliyle konuşulur'

Iran International'ın aktardığına göre Pezeşkiyan yönetimi yayınladığı ayrı bir açıklamada da "İran, İsrail'in saldırısında ölen her bir insanın kanının intikamını alacaktır. Böyle vahşi bir rejimle ancak güç diliyle konuşulur" ifadelerini kullandı..

Açıklamada, “Şu andan itibaren İran İslam Cumhuriyeti hükümeti, gayrimeşru İsrail'i pişman etmek için gerekli savunma, siyasi ve hukuki tedbirleri almaya başlamıştır ve İsraillilere bir an bile rahat vermeyecektir” denildi.

Hikayenin sonu İran tarafından yazılacak

Açıklamada, İran'ın son 200 yılda hiçbir zaman savaş başlatmadığı, ancak kendisini savunmak için en ufak bir tereddüt göstermeyeceği ifade edilerek, “Bu hikayenin sonu İran tarafından yazılacaktır” denildi.