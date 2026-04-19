İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş peşinde değiliz, haklarımızı istiyoruz
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş peşinde olmadıklarını, ülkesinin haklarını talep ettiklerini ve savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi.
Wahsington ile Tahran arasında iki haftalığına varılan ateşkesin bitimine 2 gün kalırken İran, ABD'nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe kapatırken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan yeni açıklamalar geldi.
Ülkede yönetime yönelik eleştirileri görmezden gelmediklerini ve kabul ettiklerini belirten Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırılarına karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu, düşmanın bölgede terör estirdiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer faaliyetlerini engelleme çabalarının geçerli bir dayanağı bulunmadığını söyleyen Pezeşkiyan, "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz." dedi.
Pezeşkiyan Tahran yönetiminin savaşı başlatan taraf olmadığını ve onurlu bir şekilde savaşı bitirmeye çalıştıklarını dile getirdi.