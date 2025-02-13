İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail ve ABD'ye nükleer gözdağı: Yüz tanesini yıkın binlercesini yaparız!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin güneybatısındaki Buşehr kentinde düzenlenen "Eğitim Alanında Adaleti Yayma Hareketi" programında yaptığı konuşmada, eğitimde fırsat eşitliğinin önemini ve genç nesillerin ülkenin geleceğindeki rolünü vurguladı.

Pezeşkiyan, ülkenin büyümesinin eğitimli nesillerin katkısıyla mümkün olduğunu ifade ederek, artan beyin göçü nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.

"Çocuklarımız binlercesini inşa eder"

Konuşmasında ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehditlerine de değinen Pezeşkiyan, sert ifadeler kullandı:

"Düşmanlarımız bizi nükleer tesislerimize saldırmakla tehdit ediyor. Buyurun, saldırın. O tesisleri çocuklarımız inşa etti. Eğer yüz tanesini yok ederseniz, çocuklarımız binlercesini yapar. Binaları yıkabilirsiniz, ancak çocuklarımız inançlı olduğu sürece bizi durduramazsınız."

Pezeşkiyan, İran'ın nükleer programındaki başarıların genç nesillerin bilgi birikimi sayesinde elde edildiğini vurgulayarak, eğitime yatırımın ülkenin geleceği için kritik önemde olduğunu belirtti.

İsrail’in İran’a saldırı planı iddiası

Pezeşkiyan’ın açıklamaları, Wall Street Journal gazetesinin ABD istihbaratına dayandırdığı ve İsrail’in bu yıl içinde İran’ın nükleer tesislerine yönelik büyük çaplı saldırılar düzenlemeyi planladığını öne süren haberinin ardından geldi.

Haberde, özellikle önceki ABD Başkanı Joe Biden’ın görev süresinin sonuna yaklaşılırken İsrail’in İran’a yönelik bir saldırı ihtimalinin arttığı ifade edilmişti. Ayrıca, İran’ın askeri altyapısında zayıflama yaşadığı ve İsrail’in bu durumu fırsata çevirmek istediği belirtilmişti.