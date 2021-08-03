İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yaptırımların kaldırılması için çalışacağız

İran'da 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakar İbrahim Reisi, mazbatasını ülke lideri Ali Hamaney'den aldı.

Başkent Tahran'da İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen mazbata törenine İran lideri Hamaney'in yanı sıra 7. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ve diğer üst düzey yöneticiler katıldı.

Törende İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli'nin 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin raporu sunmasının ardından Hamaney, Reisi'nin cumhurbaşkanlığını onaylayarak mazbatasını teslim etti.

Hamaney'in Özel Kalem Müdürü Muhammed Gulpayegani, Reisi'nin cumhurbaşkanlığının onama metnini okudu. Onama metninde Hamaney'in şu ifadeleri yer aldı:

"Halkın Sayın Seyid İbrahim Reisi'ye verdiği oyları onaylıyor ve kendisini İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına atıyorum."

Bu onamayla Hamaney, Reisi'yi 4 yıllığına Cumhurbaşkanlığı görevine atamış oldu.

Reisi: Yaptırımların kaldırılması için çalışacağız

Başkent Tahran'da düzenlenen törenle Cumhurbaşkanlığı mazbatasını alan Reisi, burada yaptığı konuşmada ülkedeki sorunlara değindi.

Halkın en fazla ekonomi, işsizlik ve konut yetersizliğinden şikayet ettiğini ve yeni hükümetten değişim beklediğini aktaran Reisi, şu ifadeleri kullandı:

"Halk, yeni hükümetten adaletin uygulanmasını, yolsuzlukla mücadele edilmesini ve rantçılığa son verilmesini istiyor. Yaptırımların kaldırılması için çalışacağız ancak halkın sofrasını ve ekonomiyi şarta bağlamayacağız. Yabancıların iradesine bağımlı kalmayacağız."

Reisi, 5 Ağustos'ta İran Meclisinde yerli ve yabancı konukların katılımıyla düzenlenecek yemin töreninin ardından İran'ın 8. Cumhurbaşkanı olarak görevine resmen başlayacak.