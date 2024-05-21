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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yüzüğü enkazda bulundu

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yüzüğü, düşen helikopterin enkazında bulundu. Yüzüğün Reisi'ye, Ayetullah Humeyni tarafından hediye edildiği söyleniyor.

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İran'ın Culfa kenti yakınlarında yoğun sis nedeniyle meydana gelen helikopter kazasında, Azerbaycan ziyaretinden dönen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan hayatını kaybetti. 

Düşen helikopterin enkazındaki çalışmalarda, İran İslam Devrimi'nin siyasi ve ruhani lideri Ayetullah Humeyni tarafından Cumhurbaşkanı Reisi'ye hediye edildiği söylenen yüzük bulundu. Yüzüğün kanlı olduğu görüldü.

Ne olmuştu?

Azerbaycan lideri Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, dönüş yolunda İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmıştı.

Gece boyu devam eden enkaz bulma çalışmalarında sabaha karşı Türkiye’ye ait Akıncı İHA’sının belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer helikoptere ait enkazı bulmuştu.

İHA’larının kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında Reisi ve beraberindeki heyetin cenazelerine ulaşılmıştı.

 