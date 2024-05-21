İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yüzüğü enkazda bulundu

İran'ın Culfa kenti yakınlarında yoğun sis nedeniyle meydana gelen helikopter kazasında, Azerbaycan ziyaretinden dönen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan hayatını kaybetti.

Düşen helikopterin enkazındaki çalışmalarda, İran İslam Devrimi'nin siyasi ve ruhani lideri Ayetullah Humeyni tarafından Cumhurbaşkanı Reisi'ye hediye edildiği söylenen yüzük bulundu. Yüzüğün kanlı olduğu görüldü.

🇮🇷 The moment when Ayatollah Raisi's ring was found. This ring was given to him by Iran's supreme leader, Ayatollah Khamenei. pic.twitter.com/myAzGnIWLu — The Barracks ☭ (@thebarrackslive) May 20, 2024

Ne olmuştu?

Azerbaycan lideri Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, dönüş yolunda İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmıştı.

Gece boyu devam eden enkaz bulma çalışmalarında sabaha karşı Türkiye’ye ait Akıncı İHA’sının belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer helikoptere ait enkazı bulmuştu.

İHA’larının kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında Reisi ve beraberindeki heyetin cenazelerine ulaşılmıştı.