İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Karşılıklı ticaretimizi milli para birimleriyle yapmalıyız

19 Aralık 2019

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam ülkeleri arasında milli para birimleriyle ticaretin önemli olduğunu belirterek, ortak dijital para birimi ile modern teknoloji alanındaki girişimleri desteklemek için ortak yatırım sandığı kurma önerisinde bulundu.

Ruhani, Kuala Lumpur Zirvesi'nde, "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı yuvarlak masa toplantısının ''Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü'' başlıklı oturumunda konuştu.

İslam ülkelerinin liderleri olarak tarihi sorumluluğa sahip olduklarını vurgulayan Ruhani, Müslüman toplumlar arasındaki nefret ve öfke yok edilerek sevgi bağları kurulmadan Müslümanların layık oldukları noktaya erişemeyeceğini belirterek, "İslam savaş ve çatışma medeniyeti değil, hoşgörü, davet ve birlikte yaşama medeniyetidir." dedi.

İslam dünyasının birbiriyle iş birliği yapmasının zaruri olduğuna dikkati çeken Ruhani, "Bugün İslam dünyasının iş birliği ile gelişmesinin karar günüdür. Bu iş birliği için günümüzde bir çok imkana sahibiz. Önemli olan kapsamlı iş birliğimiz için ölçülü ve hesaplı adımlar atmamızdır." diye konuştu.

Müslüman ülkelerin mali, bankacılık ve sigortacılık konularında iş birliği yapması gerektiğini kaydeden Ruhani, şöyle devam etti:

"İlk olarak mali, bankacılık ve sigortacılık konusunda iş birliği yapabiliriz. Bugün bizim ticaret alanındaki birçok yatırımımız büyük ülkelere ve yabancı sigorta şirketlerine bağımlı durumda. İslam ülkeleri olarak özellikle taşımacılık ve ulaştırma alanında ortak sigorta için yatırım yapabilir ve bu sayede kendimizi bu konuda dışarıya bağlılıktan kurtarabiliriz."

Bankacılık alanında iş birliği için ise milli para birimleriyle ticaret vurgusu yapan Ruhani, "Karşılıklı ticaretimizi milli para birimleriyle yapmalıyız. Milli paramız olmadan dolara dayanarak ekonomik bağımsızlığımızı koruyamayız." ifadelerini kullandı.

Ruhani, İslam dünyasının modern teknoloji alanında önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, bu alanda da iş birliği imkanlarının bulunduğunu söyledi.

Modern teknolojiler için ortak yatırım sandığı önerisi

Modern teknoloji alanında gelişimi desteklemek için ortak bir yatırım sandığı kurulabileceğini ifade eden Ruhani, "Bu sandık İslam dünyasındaki modern teknoloji alanındaki tüm girişimleri iyi bir şekilde destekleyebilir." şeklinde konuştu.

Ruhani, İslam ülkeleri arasında ortak dijital para birimi önerisinde de bulunarak, "Bugün Merkez bankalarımızın katkısıyla İslam ülkeleri için dijital para birimi oluşturmanın temellerini atabiliriz. Dijital para biriminin avantajlarından faydalanabilir ve bu sayede aşırı spekülatif dalgalanmalardan korunma imkanı elde ederiz." dedi.

Kaynak: AA