İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti

İran’ın eski Dışişleri Bakanı ve Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zarif, son aylarda kendisine ve ailesine yönelik hakaret ve iftiralara maruz kaldığını belirterek, "Devlet içinde de hizmet hayatımın en zorlu dönemlerini geçirdim. Ancak halka hizmet etme umuduyla ayakta kaldım. Bu topraklara hizmet yolunda hiçbir zaman zorluklardan ve sıkıntılardan kaçmadım, şimdi de kaçmıyorum" dedi.

Dışişleri Bakanlığı döneminde olduğu gibi, şimdi de ülkenin çıkarlarını koruma mücadelesi verdiğini vurgulayan Zarif, "Hem dayatılan savaşın sona erdirilmesi hem de nükleer müzakerelerin tamamlanması sürecinde üstlendiğim rol nedeniyle sayısız hakaret ve iftiraya maruz kaldım. Ülkenin çıkarlarının zarar görmemesi için yalanlara ve çarpıtmalara karşı sessiz kaldım" diye konuştu.

"Yük olmak değil, destek olmak istedim"

Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei’nin daveti üzerine kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Zarif, "Kendisi, ülkenin mevcut durumunu değerlendirerek, hükümete yönelik baskının azaltılması için üniversiteye dönmemi tavsiye etti. Ben de tereddüt etmeden bu öneriyi kabul ettim, çünkü her zaman yük olmak değil, destek olmak istedim. Umarım benim ayrılışım, halkın taleplerinin önüne konulan engeller için bir bahane olmaktan çıkar ve hükümetin başarısının önündeki engelleri azaltır" ifadelerini kullandı.

Zarif’in istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a sunduğu belirtildi. (İHA)