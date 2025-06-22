İran Devlet Televizyonu: İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı hedef alındı
İran Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları’nın uzun menzilli füzelerle İsrail'deki bazı stratejik hedefleri vurduğunu açıkladı. Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nın da hedefler arasında olduğu belirtilen açıklamada, saldırıların komuta ve kontrol merkezleri ile biyolojik araştırma tesislerini de kapsadığı ifade edildi.
İran Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları'nın uzun menzilli füzelerle İsrail'deki bazı stratejik noktaları hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nın da saldırı düzenlenen noktalar arasında yer aldığı belirtildi.
Farklı merkezler hedef alındı
Haberde, hedef alınan yerler arasında ayrıca çeşitli komuta ve kontrol merkezlerinin de ile biyolojik araştırma merkezlerinin de bulunduğu ifade edildi.
Saldırının ardından bölgedeki gerilim devam ederken, İsrail tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.