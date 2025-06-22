İran Devlet Televizyonu: İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı hedef alındı

İran Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları'nın uzun menzilli füzelerle İsrail'deki bazı stratejik noktaları hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nın da saldırı düzenlenen noktalar arasında yer aldığı belirtildi.

Farklı merkezler hedef alındı

Haberde, hedef alınan yerler arasında ayrıca çeşitli komuta ve kontrol merkezlerinin de ile biyolojik araştırma merkezlerinin de bulunduğu ifade edildi.

Saldırının ardından bölgedeki gerilim devam ederken, İsrail tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.