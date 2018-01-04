İran Devrim Muhafızları birlikleri, üç kentte konuşlandırıldı

04 Ocak 2018

İran'da hayat pahalılığını protesto için başlayan ve rejim karşıtı ayaklanmaya dönüşen gösterilerin ardından, İran Devrim Muhafızları birlikleri ülkenin üç kentinde konuşlandırıldı.

Hamadan kentinde dün gece protestolar yüzlerce kişinin katılımıyla sürerken, Novşar kasabasında da göstericiler "Diktatöre ölüm" sloganları attı.

Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed el Caferi, çatışmaların en yoğun olduğu Hamadan, İsfahan ve Loristan kentlerinde birliklerin konuşlandırıldığını duyurdu. Caferi, dün de rejim karşıtı gösterilerin sonlandırıldığını söylemişti.

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Macron'dan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a eleştiri

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın resmi açıklamalarının neredeyse İran'da kendilerini savaşa götürecek açıklamalar olduğunu söyledi.

Elysee Sarayı'nda yeni yıl vesilesiyle gazetecilerle bir araya gelen Macron, konuşmasının ardından İran'daki protestolara ilişkin soruları yanıtladı.

İran ile diyalog içinde olunmasının önemine değinen Macron, bu ülkeye yönelik uluslararası baskının artırılması ancak ilişkilerin kesilmemesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Macron, "Birçok açıdan müttefikimiz olan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın resmi açıklamaları görüyoruz ki neredeyse İran'da bizi savaşa götürecek açıklamalardır" değerlendirmesini yaptı.

Bu koşullarda bir denge kurulmasının önemli olduğunu dile getiren Macron, İran'ın eylemlerini sınırlandırmaya yönelik bir strateji belirlenmesi gerektiğini savundu.

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Kaynak: Reuters