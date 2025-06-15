İran: Devrim Muhafızları Komutanı Hacızade'nin öldüğü saldırıda 8 general daha hayatını kaybetti

İran devlet televizyonu, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden generallere ilişkin Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade'nin hayatını kaybettiği İsrail saldırısında 8 generalin de öldüğü aktarıldı.

Söz konusu generallerin Mahmud Bakıri, Davud Şeyhiyan, Muhammed Bakır Tahirpur, Mensur Seferpur, Mesud Tayyib, Hüsrev Hasani, Cevad Cursera ve Muhammed Ağacaferi olduğu kaydedildi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail saldırısında ölen söz konusu askeri yetkililerden Devrim Muhafızları Ordusu Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan ile Hava ve Uzay Kuvvetleri İstihbarat Başkan Vekili General Hüsrev Hasani'nin isimleri daha önce açıklanmıştı.

Diğer generallerin rütbe ve görevlerine ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.