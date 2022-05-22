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İran Devrim Muhafızları komutanına suikast

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hassan Sayad Khodayari İran’ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Devrim Muhafızları komutanlarından Albay Hasan Sayad Khodayari, evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, suikastın motosikletli iki saldırgan tarafından işlendiği açıklanırken, Albay Khodayari'nin aracının içerisindeyken açılan ateş sonucu 5 kurşundan birinin kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İranlı Albay Khodayari, Suriye iç savaşında “Türbe Koruyucusu” unvanıyla görev yapmaktaydı.

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