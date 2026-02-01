İran dini lideri Hamaney: ABD savaş başlatırsa, bölgesel çatışma olur

İran dini lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'da İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü nedeniyle halkla bir araya gelerek ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin çeşitli zamanlarda savaş söylemlerini gündeme getirmesinin yeni bir durum olmadığını belirten Hamaney, "ABD'liler geçmişte de sık sık tehditkar açıklamalar yaparak 'tüm seçenekler masada' ifadesini kullanıyordu ve buna savaş seçeneği de dahildi" dedi.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek, "Şimdi de bu kişi sürekli olarak bölgeye uçak gemisi getirdiklerini ve benzeri iddiaları dile getiriyor" ifadelerini kullandı.

"ABD başlatırsa savaş bölgesel olur"

İran halkının bu tür söylem ve tehditlerle korkutulamayacağını vurgulayan Hamaney, "Biz savaş başlatan taraf değiliz ve kimseye zulmetmek ya da herhangi bir ülkeye saldırmak istemiyoruz. Ancak İran halkı, kendisine saldıran ya da baskı uygulayanlara karşı sert ve güçlü bir karşılık verecektir. Ancak ABD'liler eğer bir savaş başlatırlarsa, bu savaşın bölgesel bir savaş olacağını bilmelidir" ifadelerini kullandı.

"İran milleti 'haddiniz değil' dedi"

ABD ile İran arasındaki sorunun kökenine de değinen Hamaney, "ABD ile İran arasındaki sorun nedir? Yaklaşık 40 yıldır süren bu çekişmenin sebebi ne? Bana göre bu mesele iki kelimede özetlenebilir. ABD, İran'ı yutmak istiyor ve buna İran'ın onurlu milleti ve İslam Cumhuriyeti engel oluyor. Hani derler ya, 'kız istemeye gittim, her şey tamam ve mesele iki kelimeye kaldı. Biz kızınızı istiyoruz derken, karşı taraf haddiniz değil diyor.' Bugün İran milleti de karşı tarafa haddiniz değil demiştir. İran milletinin sözde suçu budur ve kavga da bu yüzden çıkmıştır. İran petrolü, gazı, zengin madenleri ile stratejik ve coğrafi konumu sayesinde dikkat çeken bir ülkedir. Bu nedenle açgözlü ve saldırgan büyük güçler doğal olarak İran'a göz diker. Amaçları, geçmişte olduğu gibi bu ülke üzerinde yeniden hakimiyet kurmaktır" dedi.

"Pehlevi dönemindeki düzeni geri istiyorlar"

Yaklaşık 30 yıl boyunca ABD'lilerin İran'da ülkenin tüm imkanlarını kontrol ettiğini söyleyen Hamaney, "Kaynaklar, petrol, siyaset, güvenlik ve dış ilişkiler onların elindeydi. Otuz yıl boyunca istedikleri gibi davrandılar. Sonra elleri kesildi. Bugün yeniden geri dönmek, Pehlevi dönemindeki düzeni kurmak istiyorlar. İran milleti ise dimdik ayakta durarak buna engel oluyor. Düşmanlık ve kavga buradan kaynaklanıyor. İnsan hakları gibi söylemler ise yalnızca bahane. Asıl mesele şudur ki karşı taraf İran'a göz dikmiştir. İran ise kararlılıkla ayakta durmuş ve bundan sonra da durmaya devam edecektir. Bu duruş, karşı tarafı sinsi girişimlerinden ve rahatsız edici tutumlarından vazgeçirecektir" ifadelerini kullandı.