İran dini lideri Hamaney Putin’e mektup yollayarak, "İran’a destek" talebinde bulundu

İran ile İsrail 11 gündür karşılıklı saldırılara devam ederken, 22 Haziran gecesi ABD’nin savaşa dahil olması gerilimi daha da artırdı.

ABD B-2 bombardıman uçaklarının İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan Nükleer Tesislerine düzenlediği saldırılar, Tahran yönetimini ayağa kaldırdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün yaşanan gelişmelerin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu İstanbul’dan Rusya’ya geldi.

İngiliz haber ajansı Reuters’un İranlı üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek olan Arakçi aracılığıyla bir mektup gönderdi. İran Dini Lideri Hamaney, Putin’e gönderdiği mektupta Rusya’nın desteğini talep etti.

İranlı kaynaklar, Rusya’nın şu ana kadarki desteğinden memnun olmadıklarını ve Moskova’nın, İsrail ve ABD’ye karşı Tahran’a daha fazla destek vermesini istediğini söyledi. Kaynaklar, İran Dini Lideri’nin tam olarak ne tür bir yardım talep ettiğine dair ayrıntı vermedi.