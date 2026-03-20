İran dini lideri Mücteba Hamaney'den Türkiye açıklaması
İran dini lideri Mücteba Hamaney, Türkiye’ye yönelik saldırıların İran ya da müttefik unsurlar tarafından gerçekleştirilmediğini belirterek, söz konusu eylemlerin bölge ülkeleri arasında ayrılık oluşturmayı amaçlayan “sahte bayrak” girişimleri olduğunu ifade etti.
İran dini lideri Mücteba Hamaney, "Bizimle iyi ilişkilere sahip olan Türkiye ve Umman’a yönelik saldırılar kesinlikle İran Silahlı Kuvvetleri ya da direniş cephesine bağlı unsurlar tarafından yapılmamıştır. Bu, Siyonist düşmanın İran ile komşuları arasında ayrılık oluşturmak amacıyla başvurduğu bir sahte bayrak girişimidir. Benzer durumlar başka ülkelerde de yaşanabilir" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA