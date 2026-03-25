Arakçi’den Batı’ya suçlama: Uluslararası hukuk fiilen yok oldu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ve Batılı ülkelerin tutumuna sert tepki gösterdi.

“Uluslararası hukuk pratikte ölmüştür”

Arakçi paylaşımında, "Uluslararası hukuk pratikte ölmüştür. Bunun nedeni, Batı'nın Gazze ve Ukrayna konusunda uyguladığı çifte standartlar ve İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı konusundaki sessizliğidir" ifadelerini kullandı.

Steinmeier’e destek mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Almanya hükümetinin yaklaşımına dair eleştirilerini hatırlatan Arakçi, "Yine de, İranlılara yönelik ihlalleri kınadığı için Cumhurbaşkanı Steinmeier'i takdir etmek gerekir. Hukukun üstünlüğüne değer veren herkes sesini yükseltmelidir" dedi.

Steinmeier: Bu savaş siyasi açıdan feci bir hatadır

Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de daha önce yaptığı değerlendirmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını ve Almanya’nın bu konudaki tutumunu eleştirmişti. Steinmeier, "Uluslararası hukuk ihlallerini ihlal olarak adlandırmamak dış politikamızı daha inandırıcı hale getirmez. Bununla Gazze Savaşı'nda zaten uğraşmak zorunda kaldık. İran Savaşı'nda da bununla uğraşmak zorundayız çünkü bu savaş uluslararası hukuka aykırıdır. Bu savaş siyasi açıdan feci bir hatadır. Eğer savaşın amacı İran’ı nükleer bomba yolunda durdurmaksa, bu savaş gerçekten önlenebilir ve gereksiz bir savaştır" ifadelerini kullanmıştı.