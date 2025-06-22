İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD tehlikeli sonuçlardan sorumludur
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "ABD, birden bire aniden saldırdı. ABD tehlikeli sonuçlardan sorumludur" ifadelerini kullanarak, " İran, kendini koruma hakkını kullanacaktır" dedi.
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"İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Tahran’ın ABD’nin saldırgan askeri operasyonunu sert bir dille kınadığını söyledi.
Arakçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Barışçıl nükleer tesislerimiz hedef alındı. ABD'nin ihlalleri çok vahim. Dünya çok tehlikeli bir kaosa sürüklendi.
* Birleşmiş Milletler (BM) bu saldırıdan ABD'yi sorumlu tutmalı.
* İran, kendini koruma hakkını kullanacaktır.
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