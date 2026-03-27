Google Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu, Amerikan vergi mükelleflerinin parası ve hayatlarıyla kumar oynamakla suçladı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ve Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı." dedi

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ve Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı. Bu kumarı kaybettikten sonra hesabı emekli veya emekli olacak Amerikalıların ödemesini sağlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar