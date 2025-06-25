İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den nükleer tesis yorumu! 'Saldırılar yol haritamızı ciddi etkileyecek'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesindeki nükleer tesislere düzenlenen saldırıların İran'ın gelecekteki stratejileri üzerinde önemli etkiler yaratacağını söyledi. Londra merkezli El Arabiya el Cedid gazetesine konuşan Erakçi, ateşkes süreci ve nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABD'nin dahil olması İsrail'in zayıflığını ortaya koydu"

“Nükleer tesislere yönelik saldırı, İran'ın gelecekteki yol haritasını ciddi şekilde etkileyecektir” diyen Erakçi, ABD'nin çatışmalara dâhil olmasının İsrail'in zayıflığını ortaya koyduğunu savundu.

"İran'ın geri adım atacağını sandılar"

İran'ın, üçüncü nesil "Hayberşiken" füzeleriyle güçlü bir yanıt verdiğini belirten Erakçi, "Onlar, ABD müdahale ederse İran'ın geri adım atacağını sandılar. Ancak biz ‘Hayberşiken' adlı üçüncü nesil füzelerle daha güçlü ve kararlı bir yanıt verince geri çekildiler ve arabulucular aracılığıyla ateşkes teklif ettiler" ifadelerini kullandı.

Nükleer faaliyetler konusunda uzun süredir Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) bağlı kaldıklarını vurgulayan Erakçi, "Yıllarca dünyaya, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) bağlı olduğumuzu ve bu çerçevede hareket etmek istediğimizi göstermeye çalıştık. Ancak ne yazık ki bu antlaşma, ne bizi ne de nükleer programımızı koruyabildi" değerlendirmesinde bulundu.

"İngiltere, Almanya ve Fransa görüşmeleri müzakere değil"

Avrupa ülkeleriyle yapılan temaslara da değinen Erakçi, İngiltere, Almanya ve Fransa ile yürütülen görüşmeleri müzakere olarak değerlendirmediğini belirterek, "Bu, sadece İran ile Avrupa arasında bir görüşmedir. Müzakereler genellikle bir anlaşmaya varmak için yapılır. Ne biz Avrupa ile bir anlaşma peşindeyiz ne de Avrupa'nın böyle bir kapasitesi var. Bizim aradığımız anlaşma, yaptırımların kaldırılmasını içermelidir ki bu Avrupa'nın yetkisinin dışındadır" dedi.