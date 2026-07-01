İran: Doha'da ABD tarafıyla görüşme yapılmadı

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İran devlet televizyonuna göre, Katar'a giden İran heyetinin başkanı Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Doha'da yapılan görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da bulunduğu Doha'da İran heyetinin yalnızca Pakistan ve Katar heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Garibabadi, "Doha'da Amerikan tarafıyla hiçbir görüşme yapılmadı." dedi.

Garibabadi, "İran heyetinin görüşmeleri, özellikle Lübnan ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması olmak üzere, İslamabad Mutabakat Zaptı hükümlerinin uygulanmasını takip etmek amacıyla Katar ve Pakistan heyetleriyle ortak ve üçlü olarak gerçekleştirildi." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının 30 Haziran'da Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurmuştu. İran tarafı ise Doha'ya gideceğini ancak 14 Haziran'da varılan mutabakattaki maddeler yerine getirilmeden ABD heyetiyle görüşme yapmayacağını açıklamıştı.