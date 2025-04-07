İran: Dolaylı müzakereler için ABD'nin kararını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ile müzakere ihtimalinin sorulması üzerine Bekayi, "İran'ın yanıt mektubu ABD'ye iletildi. ABD'nin bu konudaki kararını bekliyoruz. Diğer tarafların dolaylı müzakereleri ilerletmedeki katılımlarının sicili açıktır. Böyle bir süreç şekillenirse, Umman bu görev için başlıca aday olacaktır" dedi.

Bekayi, ABD ile dolaylı müzakerelerin başladığına dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.

ABD'nin muhtemel saldırısının sorulmasına üzerine ise Bekayi, herhangi bir saldırıya güçlü şekilde karşılık vereceklerini vurguladı.

Avrupa ile bakan yardımcıları düzeyinde görüşmeler yapılacak

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, İngiltere ve Fransa ile teknik nükleer görüşmelerin yapıldığını söyleyen Bekayi, yakında bu görüşmelerin bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bekayi, anlaşmanın diğer tarafları Rusya ve Çin ile de teknik görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

"Gazze'de uluslararası hukukun tamamen yok edildiği bir felaketle karşı karşıyayız"

Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü soykırıma da değinen Bekayi, "Uluslararası sistemin onlarca yıldır dayandığı uluslararası hukukun tüm norm ve kurallarının ihlal edilmesi bakımından eşi benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıyayız. Refah ve Batı Şeria'da aynı anda işlenen suçlar, Siyonist rejimin ABD'nin desteğiyle yürüttüğü politikanın, ne yazık ki Filistin'i bir millet olarak bölgeden yok etmek ve onları anavatanlarından sürmek olduğu konusunda şüpheye yer bırakmıyor" diye konuştu.

Ülkesinin nükleer silah üreteceğine dair iddiaları bir kez daha reddeden Bekayi, "Bütün bu suçlamalar İran'a baskı yapmaya yöneliktir. Biz bütün baskılara ve iddialara rağmen nükleer programımıza devam ettik çünkü onun barışçıl niteliğine güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Bekayi, İran'da aşırı muhafazakar bir gazetenin "Kasım Süleymani'nin intikamı için ABD Başkanı Donald Trump'a suikast" tehdidinde bulunmasına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine "Tepkiler o kadar sıra dışıydı ki yanıt vermeye değmez. Biz tutumumuzu defalarca dile getirdik. İranlı kahramanların katledilmesi affedilecek bir konu değil ve bu konu İran halkının zihninde her zaman yer alacak ancak İran her zaman adaleti hukuki yollardan arayacağını açıklamıştır ve bu konudaki süreç devam etmektedir" dedi.