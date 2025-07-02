İran duyurdu! İsrail saldırılarının elektrik altyapısına zararı 22 milyon dolar

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Tevanir Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, İsrail'in saldırılarında zarar gören elektrik altyapısıyla ilgili bilgi paylaştı.

Saldırıların yaklaşık yüzde 25'i sadece Tahran’da

Meşhedi, "Bu saldırılar sırasında elektrik altyapısı da hedef alındı. Farklı bölgelerde 50'den fazla olay meydana geldi, bunlardan yaklaşık yüzde 25'i sadece Tahran’da kaydedildi" dedi.

Dört enerji çalışanı hayatını kaybetti

Saldırılar sonucu yaşanan arızaların bir kısmının kısa sürede, bazılarının ise 48 saat içinde giderildiğini aktaran Meşhedi, bu süreçte dört enerji çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tespit çalışmaları halen devam ediyor

Zararın maliyetinin henüz tam olarak tespit edilemediğini ve tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Meşhedi, “Elektrik iletim hatları, santralleri ve dağıtım şebekelerini de kapsayan hasarın şu ana kadar 22 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.