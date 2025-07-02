İran duyurdu! İsrail saldırılarının elektrik altyapısına zararı 22 milyon dolar
İran'da İsrail saldırıları sonucu elektrik altyapısında ciddi hasar meydana geldi. Tevanir Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, saldırılar sırasında ülke genelinde 50’den fazla olay yaşandığını, bunların yaklaşık dörtte birinin yalnızca Tahran’da kaydedildiğini belirtti. Arızaların büyük bölümünün 48 saat içinde giderildiğini belirten Meşhedi, toplam zararın şimdilik 22 milyon dolar olarak tahmin edildiğini açıkladı.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Tevanir Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, İsrail'in saldırılarında zarar gören elektrik altyapısıyla ilgili bilgi paylaştı.
Saldırıların yaklaşık yüzde 25'i sadece Tahran’da
Meşhedi, "Bu saldırılar sırasında elektrik altyapısı da hedef alındı. Farklı bölgelerde 50'den fazla olay meydana geldi, bunlardan yaklaşık yüzde 25'i sadece Tahran’da kaydedildi" dedi.
Dört enerji çalışanı hayatını kaybetti
Saldırılar sonucu yaşanan arızaların bir kısmının kısa sürede, bazılarının ise 48 saat içinde giderildiğini aktaran Meşhedi, bu süreçte dört enerji çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Tespit çalışmaları halen devam ediyor
Zararın maliyetinin henüz tam olarak tespit edilemediğini ve tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Meşhedi, “Elektrik iletim hatları, santralleri ve dağıtım şebekelerini de kapsayan hasarın şu ana kadar 22 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.