İran ekonomisi için deniz ablukası uyarısı: Yıllık 18 milyar dolarlık ek yük gelebilir

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İran-Çin Ticaret Odası Başkanı Mecid Rıza Hariri, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının ekonomik sonuçlarının savaştan daha ağır olabileceğini belirterek, ablukanın devam etmesi halinde ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 18 milyar dolar ek yük getireceğini söyledi.

İran'ın "Khabaronline" haber sitesine konuşan Hariri, ABD Başkanı Donald Trump'ın "etkili" olarak nitelediği ve "çelik duvar"a benzettiği deniz ablukasına ilişkin İran'ın ablukayı aşarak bu duruma alışmasının, ülke ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğuracağını savundu.

Deniz ablukasının İran ekonomisini uzun süreli bir yıpratma sürecine sokacağını vurgulayan Hariri, "Abluka koşullarında yıpranan ve yok olan bizim ekonomimizdir, ABD ekonomisi değil." ifadelerini kullandı.

Hariri, İran'ın daha önce yaptırımları aşmaya çalışmasının ticaret maliyetlerini artırdığını, milli gelir kaybına ve ekonominin yapısal olarak yıpranmasına neden olduğunu belirtti.

Yaptırımların etrafından dolaşma yöntemlerinin, ülkenin ihtiyaçlarını yüksek maliyetlerle karşılama ve büyük ekonomik çıkar gruplarının oluşmasına yol açtığını söyleyen Hariri, benzer bir sürecin deniz ablukasında daha büyük boyutlarda yaşanabileceğini kaydetti.

"Müzakereyle, talepte bulunarak, tehditle veya savaşla bu deniz ablukası sona erdirilmeli." ifadesini kullanan Hariri, deniz ticaretinin kesintiye uğramasının İran ekonomisine getireceği maliyete ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Deniz ablukası sürerse her konteyner için 9 bin dolarlık ek ticaret maliyeti oluşacak

Çin'den İran'a deniz yoluyla gönderilen bir konteynerin taşıma maliyetinin yaklaşık 3 bin dolar, kara yoluyla taşınmasının ise ortalama 12 bin dolar olduğu bilgisini veren Hariri, İran'ın güney limanlarından yılda yaklaşık 2 milyon konteynerin giriş yaptığını söyledi.

Deniz ablukasının devam etmesi halinde her konteyner için yaklaşık 9 bin dolarlık ek ticaret maliyeti oluşacağını ifade eden Hariri, bunun İran ekonomisine yıllık yaklaşık 18 milyar dolar ek yük getireceğini öne sürdü.

Hariri, bu rakamın İran'ın yıllık temel gıda ve ilaç ithalatı için ihtiyaç duyduğu 15 milyar doların üzerindeki maliyetten daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran'ın deniz ablukası nedeniyle günde yaklaşık 500 milyon dolar kaybettiğini savunmuş ve ablukanın İran'ı "çok fakir" hale getirdiğini ileri sürmüştü.