İran elektrik kriziyle karşı karşıya: Kurumlara yüzde 30'luk tasarruf talimatı

Savaşta enerji altyapısı ciddi zarar gören İran'da bu yıl elektrik kesintilerinin daha fazla olması beklenirken, hem halktan hem de şirketlerden tasarruf tedbirlerini arttırması istendi.

Tahran'daki idari kurumlar ile bankalara tasarruf talimatı verilirken, Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi de söz konusu kurumların elektrik tüketimini yüzde 30 azaltmakla sorumlu olduğunu açıkladı. Bu kapsamda, idari kurum ve bankalardan saat 13.00'ten sonra klimalarını kapatmaları ve böylece elektrik tasarrufu sağlamaları talep edildi.

Halka tasarruf çağrısı

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte enerji tüketiminin artacağına dikkati çekerek enerji kullanımı konusunda tasarrufa gidilmesini ve halkın bilinçlendirilmesi için çalışma yapılmasını istemişti.

Pezeşkiyan, bazı yerel ve ulusal kuruluşların, halkı enerji tasarrufu konusunda bilgilendirmesi gerektiğini belirterek, özellikle soğutma amacıyla kullanılan ve yüksek miktarda enerji harcayan elektronik ekipmanların, enerji tasarrufu yapan yeni ekipmanlarla değiştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.