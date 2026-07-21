İran füzeleri Amazon'un veri merkezini yerle bir etti
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'daki Darhovin Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına karşılık Bahreyn'deki Amazon veri merkezini vurdu. Saldırıda merkezin ciddi hasar gördüğü açıklanırken, Ürdün'deki ABD askerlerinin bulunduğu bir yerleşkeye düzenlenen saldırıda da çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğü iddia edildi.
ABD-İran arasında yeniden tırmanan savaşta Amerikan teknoloji devlerinin Körfez'deki veri merkezleri de hedef oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'de Amazon'un veri merkezini hedef aldığını duyurdu.
Ciddi hasar aldı
Devrim Muhafızları saldırının ABD’nin İran’da yapımı devam eden Darhovin Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına misilleme olarak düzenlendiği ve seyir füzesiyle hedef alınan Amazon'un veri merkezinin ciddi zarar gördüğünü bildirdi.
Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin ayrıntılı raporların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
Öte yandan Devrim Muhafızları, Ürdün'deki ABD askerlerinin konuşlandığı bir yerleşkeye saldırı düzenlediğini ve saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğünü de öne sürdü.