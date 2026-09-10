İran geri adım atmıyor: ABD'ye daha sert karşılık sinyali

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ABD ile İran arasındaki çatışmalarda tansiyon yeniden yükseliyor. İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran'ın daha yoğun bir savaşa hazır olduğunu ve ABD'nin İran toprakları ile altyapısına yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde misillemelerin artırılacağını söyledi.

İran'ın ABD'nin deniz ablukası ve petrol tankerlerine yönelik saldırıları karşısında geri adım atmayacağını, İran ekonomisindeki sorunların ağırlaştığını ancak buna rağmen ülke yönetiminin ABD ile savaşı "varoluşsal bir tehdit" olarak gördüğünü beliten yetkili mücadeleyi sürdürmekten başka seçenekleri olmadığına inandıklarını aktardı.

İran füze kapasitesini yeniden oluşturdu

Yetkiliye göre İran, çatışmaların en yoğun yaşandığı nisan ayından bu yana askeri kapasitesini yeniden inşa etti. Tahran'ın uzun süre devam edebilecek bir savaş için yeterli füze stokuna sahip olduğu da öne sürüldü.

İran'ın yeni güvenlik şefi Mohsen Rezaee de bu hafta ABD gemileri ve üslerine karşı askeri yaklaşımın "temelden yeniden ayarlandığını" söyleyerek daha sert bir tutumun sinyalini verdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise "orantılı yanıtlar" döneminin sona erdiği uyarısında bulundu.

Karşılıklı saldırılar yeniden hızlandı

Açıklamalar, iki ülke arasındaki savaşın yedinci ayına girdiği ve karşılıklı saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Washington, bir Amerikan savaş gemisinin İran saldırısından kaçınmak zorunda kaldığını ve ardından İran'a ait beş enerji tankerinin imha edildiğini açıkladı.

Tahran ise daha sonra ABD tarafından kullanılan Ürdün'deki bir hava üssüne 20 füze fırlattı. İran'ın Amerikan donanmasına ait gemiler ile bazı ticari gemileri de hedef aldığı bildirildi.

Savaş petrolü 100 doların üzerine taşıdı

Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaşan çatışmalar enerji piyasalarındaki baskıyı da artırıyor. Brent petrol çarşamba günü varil başına 100 doların üzerine çıkarken yıl başından bu yana yükselişi yüzde 65'e ulaştı.

ABD'de dizel fiyatlarının da geçen hafta rekor seviyeye çıkması, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde Donald Trump yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor.

ABD'nin bir yandan İran üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürürken diğer yandan mart ve nisandaki yoğun çatışma ortamına geri dönmek istemediği belirtiliyor. Washington'ın hedefi, Tahran'ı Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya ve müzakere masasına dönmeye zorlamak.

İran ekonomisinde baskı büyüyor

Deniz ablukası İran ekonomisini giderek daha fazla zorluyor. Petrol ihracatı ve ithalatının büyük ölçüde sekteye uğradığı ülkede enflasyonun yüzde 90'a yaklaştığı, riyalin ise hızla değer kaybettiği belirtiliyor.

İran yönetimi içinde savaşın nasıl sürdürüleceği konusunda da görüş ayrılıkları bulunuyor. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dahil bazı isimler ekonomik baskının azaltılması için ABD ile müzakere edilmesini savunuyor. Ancak Tahran, görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için Washington'ın öncelikle ablukayı kaldırmasını istiyor.

Gelinen noktada tarafların kısa vadede müzakere masasına dönmesine ilişkin güçlü bir işaret bulunmazken, Hürmüz'deki her yeni saldırı savaşın daha geniş bir çatışmaya dönüşme ve enerji fiyatlarını daha da yukarı taşıma riskini artırıyor.