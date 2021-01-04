İran, Güney Kore bandıralı tankere el koydu

İran Güney Kore bandıralı tankere el koyarken, Güney Kore dışişleri bakanlığı tankerin derhal serbest bırakılmasını talep etti. İran medyasında yer alan habere göre tankere Körfez'i kimyasallarla kirlettiği için Devrim Muhafızları tarafından el konulmuştu.

Tasnim haber ajansında yer alan haberde İran güvenlik güçlerinin 7,200 ton etil alkol taşıyan HANKUK CHEMI isimli tankere eşlik ettikleri görülüyor. El konulan geminin mürettabatı da Bandar Abbas şehrinde göz altına alınmıştı.

Aralarında Güney Kore, Endonezya, Vietnam ve Myanmar vatandaşlarının bulunduğu mürettebatın göz altına alındığı bilgisi yer alırken kaç kişinin göz altına alındığı ya da nerede tutulduklarına yönelik bilgi verilmemişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda konuşlanmış Güney Kore güçlerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.