İran: Haniye'nin kanı boşa akmayacak

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı uğradığı suikast sonucu korumasıyla birlikte hayatını kaybetti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun olağanüstü toplantı yapacağını belirtti.

Rızayi, güvenlik yetkilileri ile birlikte olağanüstü toplantı gerçekleştireceklerini ve suikasta ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılacağını söyleyerek, "Siyonist İsrail rejimi körü körüne ve korkakça bir eyleme girişerek İsmail Haniye'nin şehadetine neden oldu. Bu korkakça eylem rejimin aciziyetini ve yok oluşunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Şehidin akan kanı boşa akmayacak"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise Haniye'nin hayatını kaybetmesinden dolayı Filistin milleti ve direniş gruplarına başsağlığı diledi.

Kenani, Haniye'yi hedef alan saldırının nasıl gerçekleştirildiği konusunda ayrıntıların yetkililer tarafından açıklanacağını belirterek, "Bir ömrünü Siyonist İsrail rejimi ile mücadeleye ve Kudüs'ü özgürleştirmeye adayan bu şehidin akan kanı boşa akmayacak. Kardeşim Haniye'nin Tahran'daki bu şehadeti İran ile Filistin ve direniş arasındaki derin ve güçlü bağı daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.