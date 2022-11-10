İran, hipersonik balistik füze ürettiğini duyurdu

İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim'de yer alan habere göre, Devrim Muhafızları'nın havacılıktan sorumlu komutanını Amir Ali Hajizadeh, "Bu füze yüksek hıza sahip ve atmosferin içinde ve dışında manevra yapabiliyor. Düşmanların gelişmiş füze savunma sistemlerini hedef alacak ve füze alanında büyük bir ilerleme sağlayacak" dedi.

Hipersonik balistik füzeler ses hızından en az beş kat daha hızlı hareket edebildikleri gibi karmaşık bir yörüngede ilerleyebildikleri için engellenmeleri de zor.

İran'ın henüz hipersonik füze test ettiği tespit edilmedi, ancak uluslararası kısıtlamalar ve ambargolar dolayısıyla Tahran'ın yerli silah sektörünü büyüttüğü biliniyor. Batılı askeri analistler ise, Tahran'ın silah becerilerini bazen abarttığını belirtiyor.

İlk üç aşamalı uzay aracı fırlatma mekanizmasını test etmişti

İran'ın balistik füzelerine yönelik endişeler 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran ile dünyanın başlıca büyük güçleri arasında 2015'te yapılan nükleer anlaşmasından çekilmesinde etkili olmuştu.

Tahran geçen hafta ilk üç aşamalı uzay aracı fırlatma mekanizmasını test etmiş; ABD ise mekanizmanın İran'ın nükleer başlık taşımasını sağlayabileceği gerekçesiyle bu gibi eylemleri "istikrarsızlaştırıcı" olarak nitelemişti.

İran, nükleer silah geliştirme çabası bulunduğunu reddediyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Ekim'de, Rusya'ya Ukrayna'da kullanacağı insansız hava aracı tedarik ettiği gerekçesiyle İran'a uygulanacak yeni yaptırımlar üzerinde anlaşmıştı.

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de geçen hafta, İran'ın Rusya'ya füze de tedarik etmeyi değerlendirdiğini söylemişti.