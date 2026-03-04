İran: Hürmüz Boğazı donanmamızın tam kontrolünde

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, boğazdan geçmeye çalışacak gemilerin füze veya insansız hava araçlarından kaynaklanabilecek saldırı riskleriyle karşılaşabileceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada, “Şu anda Hürmüz Boğazı, İran İslam Cumhuriyeti Donanması'nın tam kontrolü altındadır” ifadeleri yer aldı.

Dünya petrol ve doğal gaz taşımacılığının önemli bir kısmının gerçekleştiği Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim, küresel enerji piyasalarında da yakından izleniyor.

ABD’den tankerlere eskort mesajı

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki güvenlik risklerine ilişkin yaptığı açıklamada, gerekmesi halinde ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerleri eskort edebileceğini söyledi.

Trump, ABD’nin küresel enerji akışının kesintisiz sürmesini sağlamak için gerekli adımları atacağını belirterek, Washington yönetiminin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.