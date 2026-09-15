İran, Hürmüz Boğazı’nda 3 İHA düşürdüğünü öne sürdü

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Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca gün içinde düşürülen üçüncü MQ-1 tipi İHA olduğu kaydedildi.

Devrim Muhafızları, dün ve bu sabah da Hürmüz Boğazı üzerinde aynı tip üç İHA'nın düşürüldüğü duyurmuştu.

Dün ve bugün düşürülen İHA sayısı ise toplamda 4 oldu.

ABD ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.​​​​​​​

ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA ilk olarak gözlem ve ileri keşif amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler eklendi.