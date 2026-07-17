İran, Hürmüz Boğazı’nda bir gemiyi hedef aldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’nda bir gemiyi hedef aldığını duyurdu.

Tayland bayraklı geminin tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz şekilde geçmeye çalıştığı, bunun üzerine İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Haberde, saldırının tam olarak ne zaman gerçekleştiği konusunda ise bilgi verilmedi.