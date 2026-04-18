İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattıklarını açıkladı
İran ordusu, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını açıkladı. Resmi kaynaklar karara gerekçe olarak “ABD ablukası”nı gösterirken, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi dün yaptığı açıklamada boğazın 50 gün sonra yeniden açıldığını duyurmuştu. Ordu kaynakları açıklamasında, "ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka devam ettiği sürece boğazdan geçişi engellemeye devam edeceğiz" dedi.
İran ile ABD arasındaki gerilimin merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı’nda son 24 saatte farklı gelişmeler yaşanıyor. Dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından yapılan açıklamada, boğazın yeniden gemi geçişlerine açıldığı duyurulmuştu. Arakçi, geçişlerin İran kontrolünde ve belirli bir süreyle sınırlı olacağını belirtmişti.
Ancak alınan kararın üzerinden çok süre geçmeden İran ordusundan yeni bir açıklama geldi. Ordu kaynakları, Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığını duyurdu.
ABD ablukası gerekçe gösterildi
Açılma kararı kısa sürdü
