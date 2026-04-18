İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattıklarını açıkladı

İran ile ABD arasındaki gerilimin merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı’nda son 24 saatte farklı gelişmeler yaşanıyor. Dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından yapılan açıklamada, boğazın yeniden gemi geçişlerine açıldığı duyurulmuştu. Arakçi, geçişlerin İran kontrolünde ve belirli bir süreyle sınırlı olacağını belirtmişti.

Ancak alınan kararın üzerinden çok süre geçmeden İran ordusundan yeni bir açıklama geldi. Ordu kaynakları, Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığını duyurdu.

ABD ablukası gerekçe gösterildi

Resmi açıklamada, kararın arkasında ABD’nin İran'a yönelik uyguladığı ablukanın kaldırılmadığı ifade edildi. Ordu kaynakları, "ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka devam ettiği sürece boğazdan geçişi engellemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılma kararı kısa sürdü

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin bir gün önce yaptığı açıklamada, boğazın yaklaşık 50 gün sonra yeniden açıldığı belirtilmişti. Bu kapsamda ticari gemilere sınırlı süreyle geçiş izni verilmesi planlanıyordu.