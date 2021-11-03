İran İHA'ları ABD gemisindeki uçuşlara önleme yaptı

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, "Dün İran'a ait insansız hava araçları güvenli olmayan bir şekilde Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yaparken uçuş harekatı icra eden bir ABD gemisine yaklaşarak tehlike arz etti." ifadelerini kullandı.

Yetkili, ABD güçlerinin "kuvvet koruma önlemlerini devreye soktuğunu" belirtti. Yetkili, ateş açılmadığını ve herhangi bir hava aracının düşürülmediğini söyledi.