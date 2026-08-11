İran ile ABD arasında anlaşma sinyali: Pakistan duyurdu

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Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İslamabad'da konuşan Asif, tarafların bir anlaşmaya yaklaşmış olabileceğine işaret etti.

ABD ile İran arasındaki süreç hakkında değerlendirmede bulunan Asif, "Son iki-üç gündeki sinyaller, bir tür anlaşmaya yaklaştığımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"İşler barış lehine şekilleniyor"

Müzakerelerdeki son durumun sorulması üzerine Asif, “işler barış lehine şekilleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

Asif ayrıca Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gündemde olan üçlü savunma anlaşmasının ABD-İran savaşıyla bağlantılı olmadığını söyledi.

Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'a gitti

Diğer yandan İran ile ABD arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapan Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Rıza Nakvi, İranlı üst düzey yetkililerle temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gitti.

İran'ın Mehr Haber Ajansı da Nakvi'nin üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek amacıyla başkent Tahran'a gittiğini bildirdi.

İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat sürecinde arabuluculuk rolü üstlenen Nakvi'nin Tahran ziyaretinde gerçekleştirilecek görüşmelerin içeriğine ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.