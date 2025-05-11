İran ile ABD arasındaki kritik görüşmelerde 4. tur tamamlandı

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan görüşmelerin dördüncü turu tamamlandı.

İki ülke arasında Umman'ın aracılığında üst düzey dolaylı diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi. Taraflar henüz görüşmelerin sonucu hakkında açıklama yapmadı.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman’da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Lojistik nedenlerden dolayı ertelenmişti

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmış ancak daha sonra "lojistik nedenlerden" dolayı ertelenmişti. Görüşmelerin 11 Mayıs'ta Umman'da yapılacağı açıklanmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, önceki gün yayımlanan bir röportajında, İran'da uranyum zenginleştirme programı asla olmaması gerektiğini ve bunun ABD'nin "kırmızı çizgisi" olduğunu söylemişti.