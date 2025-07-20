İran ile Avrupa nükleer görüşmelere başlama konusunda anlaştı

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın ismi açıklanmayan diplomatik kaynağına dayandırdığı habere göre, İran ile üç Avrupa ülkesi müzakerelerin esası üzerinde mutabakata vardı ancak müzakerelerin zamanı ve yeri konusunda istişareler devam ediyor.

Pazar günü Cenevre veya Viyana'da yapılacağı öngörülen görüşmelerin dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirileceği belirtildi.