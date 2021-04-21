“İran ile görüşmeler pozitif, ancak önümüzde uzun bir yol var”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasını yeniden hayata geçirmek için İran ile Viyana'da yapılan görüşmelerin pozitif geçtiğini, ancak önlerinde hala uzun bir yol olduğunu söyledi.

Price açıklamasında ABD temsilcisi Rob Malley'in hem İran hem de ABD'nin 2015 anlaşmasına uymaya dönmeleri için adımlar atmaları konusunda somut bir yaklaşım ortaya konması için çalıştığını belirtti.

Price, "Bu aşamada, önümüzde arkamızda bıraktığımızdan muhtemelen daha uzun bir yol var" diye konuştu.