İran ile Irak'tan sınır anlaşması: Örgüt mensupları silahsızlandırılıp nakledilecek

İran Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarındaki silahlı örgüt mensupları konusunda Irak'la anlaştı.

Anlaşma kapsamında örgüt mensupları önce silahsızlandırılacak, ardından gelecek ay başka bir bölgeye nakledilecek. Ancak bu kişilerin nereye gönderileceği net değil.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, "İran ile Irak, Irak'ın topraklarındaki silahlı ayrılıkçıları ve terör örgütlerini silahsızlandırmayı ve onların üslerini kapatıp, onları başka yerlere göndermeyi taahhüt eden bir anlaşma yaptı" dedi.

Kanaani, militanların nereye gönderileceğini belirtmedi. Iraklı yetkiler ise sorulara henüz yanıt vermedi

İran, uzun süredir IKBY yönetimini ülkeye yönelik saldırılara katılan terör örgütlerine ev sahipliği yapmakla suçlarken, İran Devrim Muhafızları söz konusu grupların üslerini defalarca hedef almıştı.