İran ile savaşın maliyeti günlük 1 milyar dolar

Orta Doğu’da devam eden İran savaşı sadece askeri bir kriz değil, aynı zamanda büyük bir ekonomik yük anlamına geliyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların maliyetinin hızla arttığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre operasyonların devam etmesi, ABD’nin halihazırda yüksek seviyelerde olan kamu borcu ve bütçe açığını daha da büyütebilir. Özellikle savunma harcamaları ve artan borçlanma maliyetleri, Amerikan ekonomisi üzerinde ciddi bir baskı yaratma potansiyeline sahip.

Ekonomik analizlere göre savaşın günlük maliyeti 800 milyon ile 1 milyar dolar arasında değişiyor. Sadece ilk 48 saatlik operasyonların ABD’ye yaklaşık 5,6 milyar dolarlık mühimmat maliyeti getirdiği hesaplanıyor. Bu rakama uçaklar, gemiler ve askeri operasyonların diğer lojistik giderleri dahil değil. Bu nedenle gerçek maliyetin çok daha yüksek olabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, çatışmaların uzaması halinde maliyetlerin hızla katlanabileceğini belirtiyor. Penn Wharton Budget Model’e göre savaşın 60 gün sürmesi, ABD bütçesine yaklaşık 65 milyar dolar ek yük getirebilir. Faiz giderleri de dahil edildiğinde bu rakamın 66,4 milyar dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

ABD bütçe açığı daha da büyüyebilir

ABD’nin mali dengesi zaten kırılgan bir noktada bulunuyor. Kongre Bütçe Ofisi’nin (CBO) tahminlerine göre 2026 mali yılında federal bütçe açığının 1,853 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Savaşın iki ay sürmesi halinde bu açığın daha da büyüyerek ekonomideki payının yüzde 5,8’den yüzde 6’ya yükselmesi öngörülüyor.

Bu durum, Washington’un daha fazla borçlanmasına ve faiz giderlerinin artmasına yol açabilir. Uzmanlara göre savunma harcamalarının artması, ABD’nin uzun vadeli mali sürdürülebilirliği konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirebilir.

Enerji krizi ve küresel ekonomi riski

Savaşın etkileri yalnızca ABD bütçesiyle sınırlı değil. Orta Doğu’daki çatışmaların enerji arzını tehdit etmesi, petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Bu gelişme küresel enflasyon riskini artırırken finansal piyasalarda da belirsizliği yükseltti.

Analistler, savaşın uzaması halinde enerji fiyatlarının daha da artabileceğini ve bunun dünya ekonomisi üzerinde yeni bir baskı yaratabileceğini belirtiyor.

Uzayan savaş borç krizini tetikleyebilir

Ekonomistlere göre İran savaşı ABD’nin mevcut mali sorunlarını hızlandırma potansiyeline sahip. Yüksek askeri harcamalar, artan faiz yükü ve büyüyen bütçe açığı birleştiğinde Washington’un borç dinamikleri daha da zorlaşabilir.