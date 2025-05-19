İran, İngiltere maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

İran ile İngiltere arasında "casusluk" gerginliği yaşanıyor. İran Dışişleri Bakanlığı, Cumartesi günü 3 İran vatandaşının Londra'da çıkartıldıkları mahkemede "Tahran yönetimi için casusluk yaptıkları" suçlamasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. Bakanlık, "Birkaç İran vatandaşının şüpheli ve gerekçesiz şekilde İngiltere'de tutuklanması, kendilerine yöneltilen asılsız suçlamalar ve İran hükümetine karşı öne sürülen temelsiz iddialar üzerine, İngiltere Büyükelçisinin yokluğunda görev yapan İngiltere'nin Tahran'daki Maslahatgüzarı, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşme, Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa 3. Dairesi Başkanı Şehram Kazizade, tarafından gerçekleştirildi" denildi.

İran vatandaşlarının tutuklanmasına tepki

Kazizade'nin Tahran'ın söz konusu tutuklamalara ve hükümete yöneltilen asılsız suçlamalara karşı protestosunu resmi olarak ilettiği aktarılan açıklamada, "İngiliz hükümetinden İran vatandaşlarının tutuklanmasının yasal dayanağı ve gerekçesine ilişkin bir açıklama talep etti" ifadeleri kullanıldı.

'Bu eylemler, İran'a siyasi baskı motivasyonuyla yapılıyor'

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi devlet medyasına yaptığı açıklamada, "Bu tür eylemlerin, İran'a siyasi baskı uygulamayı amaçlayan motivasyonlarla yapıldığı görülüyor. Bu uygunsuz eylemlerin sonuçlarından İngiliz hükümeti sorumlu olacaktır" dedi.

Londra polisi, 3 Mayıs'ta 7 İran vatandaşını gözaltına almıştı

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, 3 Mayıs'ta iki ayrı operasyonda 7 İran vatandaşını gözaltına almıştı. Terör suçları şüphesiyle gözaltına alınan 4İranlı serbest bırakılırken, İran'a ait olduğu iddia edilen bir istihbarat servisine yardım etmeye yönelik eylemlerde bulunmakla suçlanan 3 kişi cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.