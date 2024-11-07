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İran: İran için önemli olan ABD’nin icraatları

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin, “İran için önemli olan ABD hükümetinin icraatlarıdır. Seçimler, geçmişteki hatalı yaklaşımların yeniden gözden geçirilip değerlendirilmesi için bir fırsattır” dedi.

Haber Merkezi
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İran Dışişleri Bakanlığından ABD’de yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin ilk açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD başkanının seçimi o ülkenin sorumluluğunda ve ABD halkı kendi seçimini yaptı” dedi.

İran’ın ABD’deki farklı hükümetlerin politikalarından ve yanlış yaklaşımlarından çok acı tecrübeler edindiğini belirten Bekayi, “İran için önemli olan ABD hükümetinin icraatlarıdır. Seçimler, geçmişteki hatalı yaklaşımların yeniden gözden geçirilip değerlendirilmesi için bir fırsattır” ifadelerini kullandı.