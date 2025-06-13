İran: İsrail saldırısının sorumluluğu ABD'ye ait

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in son saldırılarının ABD'nin bilgisi ve onayı olmadan gerçekleşemeyeceğini belirterek, saldırının doğurabileceği sonuçlardan ABD'yi sorumlu tuttu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, İran'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiği, Tahran başta olmak üzere birkaç şehirde bazı bölgeleri hedef aldığı ifade edildi.

"İran halkını tüm gücüyle savunmaktan çekinmeyecek"

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca İran'ın bu saldırılara karşılık verme hakkı bulunduğu vurgulanarak, "İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri, İran halkını tüm gücüyle ve kendi belirlediği şekilde savunmaktan çekinmeyecektir" ifadeleri yer aldı.

"ABD, Siyonist rejimin sonuçlarından sorumlu olacaktır"

İran, İsrail'in eylemlerinin ABD'nin desteği olmadan mümkün olmayacağını ileri sürerek, "Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırgan eylemleri ABD'nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemez. Buna göre, bu rejimin başlıca destekçisi olan ABD hükümeti de Siyonist rejimin macerasının tehlikeli etkilerinden ve sonuçlarından sorumlu olacaktır" açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri, BM Genel Sekreteri'ni bu konuda harekete geçmeye çağırırken, başta İslam ülkeleri ve Bağlantısızlar Hareketi olmak üzere tüm BM üyelerine, saldırıyı kınamaları yönünde çağrıda bulundu. Açıklamada, bu adımların uluslararası barış ve güvenlik açısından önem taşıdığı belirtildi.