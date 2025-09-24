İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarında hasar gören nükleer tesisleri yeniden inşa edecek

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Sky News Arabia'ya konuşan İranlı yetkili İslami, haziran ayında İsrail ile yaşanan 12 günlük savaş sırasında zarar gören nükleer tesislerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İslami, "Hedef alınan tesisler, uluslararası baskılara ve İsrail'in olası saldırı tehdidine rağmen yeniden inşa edilecektir" dedi.

"Yıllardır ambargo altındayız"

Uranyum zenginleştirme oranına dair iddiaların abartıldığını savunan İslami, "Yüksek zenginleştirme oranı, mutlaka silah amaçlı değildir. Biz, hassas ölçüm araçlarımız için daha yüksek oranda zenginleştirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Yıllardır ambargo altındayız. Bu ürünleri kimse bize satmıyor" ifadelerini kullandı.

ABD ile müzakere seçeneğine kapıyı kapatan İslami, "Onlarla konuşmaya gerek yok. ABD, İran halkına büyük haksızlıklar yaptı, İslam Devrimi'nin başından beri İran'a ağır darbeler indirdi ve yakın zamanda ülkemize karşı askeri saldırılarda bulundu. Dolaylı görüşmeler yapılırken ve müzakereler sürerken onlar askeri operasyonlar gerçekleştirdi. Bir düşman, düşmandır. Böyle bir düşmanla konuşmanın hiçbir anlamı yok" dedi.

Haziran'daki saldırılar

13 Haziran'da İsrail, İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ve üst düzey askeri hedeflere geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılarda Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı, bazı üst düzey isimler ile 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirmişti.

22 Haziran'da ABD, İsrail'e destek vererek İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki nükleer tesislerini vurmuştu. İran ise 23 Haziran'da ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef almıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.