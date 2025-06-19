İran, İsrail'de hastane ve borsa binasını vurdu! İsrail'den sert tepki: 'Kırmızı çizgi geçildi'

İsrail ordu kaynakları, çok sayıda İran füzesinin sivil bölgeleri hedef aldığını açıkladı. İsrail'in kamu yayıncısı KAN, İran'ın son saldırı dalgasında 20 ile 30 roket fırlattığını açıkladı.

Bu saldırılarda güneydeki Soroka Hastanesi'ne ve Tel Aviv'in doğusundaki Ramat Gan kentinde yer alan İsrail borsa binasına isabet ettiğini belirtildi. İsrail basını durumu doğrularken söz konusu hastanenin ciddi hasar aldığı paylaşıldı.

İran'ın borsa binasını vurduğu anlar:

Vurulan hastanede Gazze'den getirilen yaralı askerlerin tedavi edildiğini bildirilirken binanın üst katlarından tehlikeli madde sızıntısı şüphesi nedeniyle polis ekiplerinin hastaneyi tahliye edildiği ve bölgeyi güvenlik çemberine alındığı aktarıldı.

İran: Asıl hedefimiz askeri birimdi

İran devlet ajansı IRNA, sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırının hedeflerinden birinin, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) ait komuta ve istihbarat tesisleri ile Soroka Hastanesi'ne bitişik askeri birim olduğunu bildirdi.

En az 32 kişi yaralandı

İsrail medyasında yer alan bilgilere göre, İran'ın saldırılarında toplam yedi nokta isabet aldı. İsrail'in kurtarma ekipleri ise saldırılarda en az 32 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Sağlık Bakanı: İran kırmızı çizgiyi geçti

İsrail Sağlık Bakanı Uriel Buso, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir terör eylemidir ve kırmızı çizgi geçilmiştir" ifadesini kullandı. Buso, İran'ı sivillere ve sağlık çalışanlarına karşı kasıtlı olarak 'savaş suçu' işlemekle suçladı. "Sağlık Bakanlığı önceden hazırlık yapmıştı; derhal aldığımız eylemler sayesinde çok ciddi bir felaket engellendi" dedi.

İran: Hastane vurmadık

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tenim Haber Ajansı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Söz konusu yerin "hastane" olarak gösterilmeye çalışıldığı fakat asıl hedef alınan yerin hastane yanındaki İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) komuta ve istihbarat (IDF C4i) karargahı ve Gav-Yam Teknoloji Parkı'ndaki bir ordu istihbarat kampı olduğu kaydedildi.