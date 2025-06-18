İran: İsrail'e ait F-35 uçağı Tahran yakınlarında düşürüldü

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Veramin kentinde, İsrail'e ait olduğu öne sürülen bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğü bildirildi. Konuyla ilgili açıklama, Veramin İlçe Kaymakamı Hüseyin Abbasi tarafından yapıldı.

Abbasi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının Veramin çevresinde imha edilerek düştüğünü söyledi.

Pilota ilişkin açıklama yapılmadı

Olayla ilgili güvenlik birimlerinin inceleme başlattığını belirten Abbasi, düşen uçağın pilotuna ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

İranlı kaynaklara göre, İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırıların ardından şu ana kadar İsrail'e ait üç savaş uçağının düşürüldüğü öne sürüldü. İsrail tarafından ise iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.