İran İsrail'in Meksika Büyükelçisine suikast girişimde bulundu mu?

Meksika Dışişleri Bakanlığı, ABD'li ve İsrailli yetkililerin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü’nün 2024 yılı başlarında planladığı suikast girişiminin bu yıl içinde Meksika güvenlik güçlerince engellendiği iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Büyükelçi Eynat Kranz-Neiger'e saldırı iddiasına ilişkin herhangi bir raporun bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, ülkemizde akredite tüm diplomatik temsilciliklerle açık ve sürekli iletişimi sürdürme konusundaki kararlılığını yineledi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Meksika’nın ulusal egemenlik çerçevesinde talepte bulunan tüm güvenlik kurumlarıyla saygılı ve uyumlu bir işbirliği sürdürme taahhüdünü yinelediği kaydedildi.

İddiayı kim ortaya attı?

ABD merkezli Axios internet sitesinin ismi açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü’nün 2024 yılı başlarında İsrail'in Meksika Büyükelçisi Kranz-Neiger'e suikast girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.

Haberde, girişimin Meksika güvenlik güçlerince engellendiği öne sürülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da Meksika'daki büyükelçilerine yönelik suikast iddialarının doğru olduğunu iddia etmişti.